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سوق السعودية

"أكاديمية التعليم" توقع عقد استئجار مقر لفرع جديد لها في الدمام بـ55 مليون ريال

مدته 15 عاما لإقامة معهد تدريب نسائي

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أكاديمية التعلَم عقدا مع شركة مراس الشرقية للاستثمار لاستئجار مقر لفرع جديد لها في مدينة الدمام بحي الفرسان – طريق الملك فهد، بمساحة قدرها 9177 مترا مربعا، لإقامة معهد تدريب نسائي، وذلك لمدة 15 سنة، بقيمة إجمالية 55.87 مليون ريال.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن القيمة الإيجارية السنوية للسنوات الخمس الأولى 2.94 مليون ريال تقريبا، وللسنوات الخمس التالية بقيمة 3.73 مليون ريال تقريبا، وللسنوات الخمس الأخيرة بقيمة4.51 مليون ريال تقريبا، وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى (2700) طالبة، وبذلك يكون هذا الفرع الرابع للطالبات في مدينة الدمام.

أوضحت أن هذا العقد يأتي تماشياً مع الرؤية المستقبلية لأكاديمية التعلّم، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، و تقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية،ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2024.

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