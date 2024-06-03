"مايكروسوفت" تستثمر 3.2 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي في السويد

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تخطط شركة مايكروسوفت لاستثمار 3.2 مليار دولار لتوسيع بنيتها التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي في السويد خلال العامين المقبلين.

وأكدت الشركة التزامها في تدريب 250 ألف شخص بحلول عام 2027، لتمكينهم من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي التي ستساعد في تعزيز القدرة التنافسية في السويد.

وكانت Microsoft قد أعلنت في الأشهر الأخيرة عن استثمارات مماثلة في الذكاء الاصطناعي في دول أخرى، حيث تعهدت باستثمار أربعة مليارات يورو في فرنسا ونحو 3 مليارات دولار في اليابان.