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بنوك الكويت

البنك الأهلي الكويتي يعلن استقالة الرئيس التنفيذي

تنفيذ القرار اعتبارا من 6 يونيو المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسه التنفيذي لؤي فاضل مقامس اعتبارا من الخميس السادس من يونيو/ حزيران.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن مجلس الإدارة قرر أن يتولى أحمد خالد الدويسان مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات أعمال الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى مهامه الحالية.

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