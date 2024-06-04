البنك الأهلي الكويتي يعلن استقالة الرئيس التنفيذي

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أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسه التنفيذي لؤي فاضل مقامس اعتبارا من الخميس السادس من يونيو/ حزيران.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن مجلس الإدارة قرر أن يتولى أحمد خالد الدويسان مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات أعمال الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى مهامه الحالية.