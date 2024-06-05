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بلاك روك (رويترز) مناسبة
بلاك روك (رويترز)
شركات

"بلاك روك" تدعم مستثمرين لإنشاء بورصة جديدة في تكساس

من أجل منافسة "ناسداك" و"نيويورك"

دبي - العربية.نت
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تخطط مجموعة من المستثمرين مدعومين من قبل شركتي "بلاك روك" و"Citadel Securities"، لإنشاء بورصة لتداول الأسهم في ولاية تكساس لتنافس بورصتي "نيويورك" و"ناسداك"، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للسوق المقترحة، جيمس لي، أن بورصة تكساس تخطط لتقديم طلب التسجيل لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت لاحق هذا العام.

وجمعت بورصة "TXSE" -كما تم التعريف عنها- تمويلا من المستثمرين بـ120 مليون دولار للبدء في إجراءات تدشين البورصة، وتستهدف الحصول على إعفاء من زيادة شروط الامتثال وتكاليفها مقارنة مع بورصتي "نيويورك" و"ناسداك".

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يشار إلى أن صندوق "آي شيرز بيتكوين تراست- iShares Bitcoin Trust" التابع لشركة "بلاك روك -BlackRock" يعد أكبر صندوق متداول "ETF" يستثمر في عملة البيتكوين المشفرة على مستوى العالم، متجاوزاً نظيره الخاص بشركة "غراي سكل -Grayscale".

وبلغت حيازة الصندوق المتداول في البورصة الأميركية من العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، ما يعادل 19.68 مليار دولار أمس الثلاثاء، مقابل 19.65 مليار دولار لصندوق "غراي سكل بيتكوين تراست-Grayscale Bitcoin trust"، الذي حل في المركز الثاني، حسب بيانات بلومبرغ.

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