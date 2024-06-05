"نايكي" تسرّح عدداً من موظفيها في هولندا ضمن خطة لخفض التكاليف

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خفّضت شركة نايكي عدد موظفيها في مقرها الرئيسي في هولندا الذي يضم أكثر من ألفي موظف، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"بلومبرغ".
وتقوم "Nike" حاليا بتسريح حوالي 2% من قوتها العاملة العالمية ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة 2 مليار دولار.
وتم تسريح حوالي 750 موظفا من مقر الشركة في Beaverton بولاية أوريغون، كما قامت شركة Converse وهي شركة تابعة لـ"Nike" في بوسطن، بإلغاء بعض الوظائف أيضا.
وكان قد حدث تخفيض في عدد الموظفين في أميركا الشمالية على مرحلتين في وقت سابق من العام الحالي بدءا من شهر فبراير.
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