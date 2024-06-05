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"نايكي" تسرّح عدداً من موظفيها في هولندا ضمن خطة لخفض التكاليف

الشركة تستهدف خفض التكاليف بقيمة 2 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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خفّضت شركة نايكي عدد موظفيها في مقرها الرئيسي في هولندا الذي يضم أكثر من ألفي موظف، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"بلومبرغ".

وتقوم "Nike" حاليا بتسريح حوالي 2% من قوتها العاملة العالمية ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة 2 مليار دولار.

وتم تسريح حوالي 750 موظفا من مقر الشركة في Beaverton بولاية أوريغون، كما قامت شركة Converse وهي شركة تابعة لـ"Nike" في بوسطن، بإلغاء بعض الوظائف أيضا.

"نايكي" تقلص 1600 وظيفة لخفض التكاليف والاستثمار في مجالات أخرى شركات شركات "نايكي" تقلص 1600 وظيفة لخفض التكاليف والاستثمار في مجالات أخرى

وكان قد حدث تخفيض في عدد الموظفين في أميركا الشمالية على مرحلتين في وقت سابق من العام الحالي بدءا من شهر فبراير.

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