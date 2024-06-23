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"أسمنت ينبع" و"أسمنت الجنوبية" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماجهما

ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بالتوقيع على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت ينبع قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية اليوم الأحد، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة، وفقا لبيان من الشركة إلى "تداول السعودية".

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وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن لأي من الشركتين انهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر بهذا الخصوص.

وأعلنت الشركتان أنهما ستستمران بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وأثناء ذلك، تعتزم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وأسمنت ينبع الاستمرار بممارسة أعمالهما حسب المعتاد.

كان مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع قرر الشهر الماضي توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.

وأكدت الشركة حينها إن إجمالي المبلغ الموزع 118.12 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 157.5 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 0.75 ريال.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 14.3% إلى 58.31 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 51.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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