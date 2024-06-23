شركة تابعة لـ"مسك" توقع عقدا لتوريد منتجات متنوعة بقيمة 225 مليون ريال

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أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن توقيعها العقد النهائي للشركة التابعة لها بدولة الإمارات (الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة -رأس الخيمة) مع شركة المشروع المشترك الذي يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم إس. بي. إيه" لتوريد منتجات متنوعة بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار).

وأفادت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن مدة العقد المتوقعة تبلغ 18 شهرا، حيث تعتمد المدة على جدول التوريدات المستلمة من شركة المشروع المشترك.

وبينت أنه "يصعب تحديد القيمة بدقة لأن العقد لا يعتبر عقدا حصريا لشركة مسك وسيتم الاعتراف بالإيراد وصافي الدخل بناء على جداول التوريد المستملة من شركة المشروع المشترك".

وذكرت أن بنود الاتفاقية تحتوي على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم عملية التوريد وكميات التوريد، موضحة أن هذا العقد لا يعتبر عقدا حصريا لشركة مسك حيث يحق لشركة المشروع المشترك تعيين موردين آخرين على نفس قيمة العقد.

وأضافت الشركة أنه لا يمكن قياس الأثر المالي بدقة نظرا لأن العقد غير حصري وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً وعن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.