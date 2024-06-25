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الاتحاد الأوروبي يتهم "مايكروسوفت" بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

بانتهاك القواعد بسبب الجمع بين تطبيق "تيمز" ومنتج "أوفيس"

بروكسل - رويترز
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اتهمت جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء شركة مايكروسوفت بانتهاك القواعد بسبب الجمع بين تطبيق التراسل والاتصال المرئي (تيمز) بشكل غير قانوني مع منتجها (أوفيس).

وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "مايكروسوفت" لفك هذا الارتباط في الآونة الأخيرة غير كافية وعليها القيام بالمزيد.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "انتهكت مايكروسوفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال ربط منتجها للاتصالات والتعاون تيمز بتطبيقاتها المدمجة مع منتجيها المخصصين للشركات أوفيس 365 ومايكروسوفت 365".

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وفي إشارة إلى ما أعلنته مايكروسوفت قبل شهور بشأن فك الارتباط بين تيمز وأوفيس، أضاف البيان "ترى المفوضية مبدئيا أن هذه التغييرات غير كافية لمعالجة مخاوفها وأن إجراء المزيد من التغييرات على سلوك مايكروسوفت ضروري لاستعادة المنافسة".

وجاء تحرك هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في هذه القضية بعد شكوى قدمها تطبيق التراسل المنافس (سلاك) المملوك لشركة سيلزفورس في عام 2020.

وأضافت مايكروسوفت تطبيق" تيمز" إلى "أوفيس 365" مجانا ولاحقا حل هذا التطبيق محل "سكايب".

وقالت مايكروسوفت إنها ستعمل على إيجاد حلول لمعالجة مخاوف الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

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