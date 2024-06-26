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شعار شركة تنمية طاقة عمان
شعار شركة تنمية طاقة عمان
اقتصاد عمان

وثيقة: "تنمية طاقة عمان" تبدأ بيع صكوك لأجل 7 سنوات

تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق السندات الأميركية

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع صكوك لأجل سبع سنوات.

وقالت الوثيقة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج إصدار صكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم التسعير في وقت لاحق اليوم، وفق "رويترز".

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