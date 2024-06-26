وثيقة: "تنمية طاقة عمان" تبدأ بيع صكوك لأجل 7 سنوات

1 دقيقة للقراءة

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع صكوك لأجل سبع سنوات.

وقالت الوثيقة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج إصدار صكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم التسعير في وقت لاحق اليوم، وفق "رويترز".