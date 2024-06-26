وثيقة: "تنمية طاقة عمان" تبدأ بيع صكوك لأجل 7 سنوات
تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق السندات الأميركية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع صكوك لأجل سبع سنوات.
وقالت الوثيقة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج إصدار صكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم التسعير في وقت لاحق اليوم، وفق "رويترز".
-
أكبر شركة تعدين في العالم: لن نستطيع تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
وسط إنتاجها لكميات ضخمة من خام الحديد
طاقة
-
الدنمارك ستفرض أول ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المزارع
ما يعادل 43 دولارا لكل طن
اقتصاد
-
وزير التجارة: الجزائر لم توقف الاستيراد ولكن اعتمدت مبدأ الترشيد
الطيب زيتوني : 45 مليار دولار واردات البلاد سنويا
اقتصاد