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وول ستريت

"فيديكس" تتوقع تجاوز أرباحها في 2025 لتقديرات المحللين

الشركة تعتزم شراء 2.5 مليار دولار من أسهمها في 2025

دبي - العربية.نت
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قدمت شركة فيديكس توقعات للأرباح السنوية تجاوزت توقعات وول ستريت، حيث تعتزم الشركة اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض التكاليف في خطوة لزيادة هوامش الربحية والتكيّف مع تراجع الطلب.

وقالت الشركة إن الأرباح المعدلة في السنة المالية 2025 ستكون بين 20 و 22 دولارا للسهم، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 20.8 دولار للسهم.

وأعلنت FedEx عن نيتها شراء 2.5 مليار دولار من أسهمها خلال العام القادم، مما دفع بأسهمها للارتفاع.

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