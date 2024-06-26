"فيديكس" تتوقع تجاوز أرباحها في 2025 لتقديرات المحللين

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قدمت شركة فيديكس توقعات للأرباح السنوية تجاوزت توقعات وول ستريت، حيث تعتزم الشركة اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض التكاليف في خطوة لزيادة هوامش الربحية والتكيّف مع تراجع الطلب.
وقالت الشركة إن الأرباح المعدلة في السنة المالية 2025 ستكون بين 20 و 22 دولارا للسهم، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 20.8 دولار للسهم.
وأعلنت FedEx عن نيتها شراء 2.5 مليار دولار من أسهمها خلال العام القادم، مما دفع بأسهمها للارتفاع.
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