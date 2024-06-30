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شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية السعودية مناسبة
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية السعودية
سوق السعودية

"وفرة للصناعة": سداد قرض بـ34 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودية

حصلت على مخالصة من الصندوق بجانب فكّ الرهن على كافّة أعيان الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن قيامها بسداد كامل قرض بقيمة مبلغ 34 مليون ريال كانت قد حصلت عليه من صندوق التنمية الصناعيّة السعودي وكافّة تكاليف المتابعة والإشراف المتعلقة بالقرض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها حصلت على مخالصة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعلى إثر ذلك تمّ فكّ الرهن على كافّة أعيان الشركة التي كان قد تمّ رهنها للصندوق ضمن إجراءات الحصول على القرض، بتاريخ 27 يونيو الجاري.

وذكرت أنها تمكّنت من سداد مبلغ 25.5 مليون ريال من القرض وتكاليفه للصندوق في العامين الأخيرين ، وسيكون لهذا أثره على تعزيز مركز الشركة المالي.

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وكانت الشركة قد أعلنت على موقع شركة السوق الماليّة السعوديّة (تداول) بتاريخ 9 مايو 2012 عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 34 مليون ريال كتمويل جزئي لتوسعة مشروع إنتاج شرائح البطاطس المجمّدة في مصنع تجميد الخضروات، وتبعه إعلان تعديل الاتفاقيّة بتاريخ 3 نوفمبر 2019.

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