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عمومية "شعاع" ترفض إبراء ذمة جاسم الصديقي

عدم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية الماضية

دبي - العربية.نت
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صوتت الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال على عدم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق جاسم الصديقي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر الماضي.

ووافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الآخرين عن نفس الفترة.

كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية الماضية.

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يذكر أن جاسم الصديقي استقال من منصبه في مجلس إدارة شعاع في أغسطس من العام الماضي بعد بيع كامل حصته في الشركة والتي وصلت إلى 30%.

كان سهم شركة شعاع كابيتال قد أوقف عن التداول منذ الـ 15 من أبريل الماضي، لعدم الإفصاح عن بيانات الشركة للربع الأول من العام الحالي.

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