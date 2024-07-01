"أدنوك للإمداد" توقع عقوداً بأكثر من 9 مليارات درهم لبناء 10 ناقلات للغاز المسال

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وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، عقودا بقيمة تتجاوز 9 مليارات درهم مع الشركتين الكوريتين سامسونغ للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن-Hanwha Ocean".

وقالت الشركة إن العقود تهدف لبناء ما يصل إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن إطار استراتيجية النمو التحويلي للشركة وخططها الخاصة لتوسيع أسطولها، وتم منح كل شركة عقد بناء أربع ناقلات مؤكدة مع خيار بناء ناقلة واحدة إضافية.

وتوقعت الشركة تسليم هذه الناقلات ابتداء من عام 2028، وسيتم تأجيرها إلى الشركات التابعة لمجموعة أدنوك لمدة 20 سنة، لدعم الإنتاج المتنامي من الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون.