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شعار الشركة السعودية للصناعات المتطورة
شعار الشركة السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

نمو أرباح "متطورة" 117% إلى 109 ملايين ريال بالربع الثاني

ارتفاع أرباحها 201% إلى 217 مليون ريال بالنصف الأول

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية التقديرية للشركة السعودية للصناعات المتطورة- "متطورة" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 116.65% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 108.67 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 50.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وتراجع صافي أرباح "متطورة" بنسبة 0.045% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 108.7 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 121.85% في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 118.89 مليون ريال، مقارنة بنحو 53.59 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وأرجعت زيادة الإيرادات، على أساس سنوي، إلى ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في شركات زميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة رغم انخفاض الأرباح الصافية من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.

وارتفع صافي أرباح "متطورة" بنسبة 200.98% في النصف الأول من 2024، إلى نحو 217.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 72.23 مليون ريال في النصف الأول من 2023.

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