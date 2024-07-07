"عبر الخليج للتسويق" تحصل على تمويل بـ100 مليون ريال من بنك دبي الوطني

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أعلنت شركة عبر الخليج للتسويق عن حصولها بتاريخ 4 يوليو الجاري على التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك دبي الوطني لتمويل رأس المال العامل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، ومدته سنة ميلادية.

وأشارت إلى عدم وجود ضمانات مقدمة مقابل التمويل، وأن الهدف منه هو تمويل رأس المال العامل.

ووافق مساهمو شركة عبر الخليج للتسويق في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 25 يونيو الماضي على توصية مجلس إدارة بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين مملوكين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"،وقتها، إن الزيادة ستتم عبر رسملة 25 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة ليرتفع رأس مال الشركة من 50 مليون ريال مقسم على 5 ملايين سهم قبل الزيادة إلى 75 مليون ريال موزعة على 7.5 مليون سهم.