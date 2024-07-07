مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة عبر الخليج للتسويق
شعار شركة عبر الخليج للتسويق
سوق السعودية

"عبر الخليج للتسويق" تحصل على تمويل بـ100 مليون ريال من بنك دبي الوطني

مدته سنة ميلادية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة عبر الخليج للتسويق عن حصولها بتاريخ 4 يوليو الجاري على التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك دبي الوطني لتمويل رأس المال العامل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، ومدته سنة ميلادية.

وأشارت إلى عدم وجود ضمانات مقدمة مقابل التمويل، وأن الهدف منه هو تمويل رأس المال العامل.

نمو أرباح "المراعي" إلى 619.7 مليون ريال بالربع الثاني.. والسهم يرتفع 2% شركات سوق السعودية نمو أرباح "المراعي" إلى 619.7 مليون ريال بالربع الثاني.. والسهم يرتفع 2%

ووافق مساهمو شركة عبر الخليج للتسويق في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 25 يونيو الماضي على توصية مجلس إدارة بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين مملوكين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"،وقتها، إن الزيادة ستتم عبر رسملة 25 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة ليرتفع رأس مال الشركة من 50 مليون ريال مقسم على 5 ملايين سهم قبل الزيادة إلى 75 مليون ريال موزعة على 7.5 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط