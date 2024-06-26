عمومية "عبر الخليج للتسويق" تقر زيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

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وافق مساهمو شركة عبر الخليج للتسويق في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري على توصية مجلس إدارة بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين مملوكين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن الزيادة ستتم عبر رسملة 25 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة ليرتفع رأس مال الشركة من 50 مليون ريال مقسم على 5 ملايين سهم قبل الزيادة إلى 75 مليون ريال موزعة على 7.5 مليون سهم.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية لها مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة، واستمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.