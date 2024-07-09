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غياب نمو أعداد المستخدمين لمنصة "X".. ما سبب ذلك؟

منذ استلام "ماسك" القيادة خسرت الشركة عددا من معلنيها

دبي - العربية.نت
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ظل نمو المستخدمين في منصة "X" ثابتا مع ارتفاع حدة المنافسة مع تطبيق THREAD التابع لشركة "ميتا".

وقالت "X" إن عدد المستخدمين النشطين يوميا في الربع الثاني من هذا العام بلغ 251 مليونا، بزيادة قدرها 1.6% عن نفس الفترة من العام السابق.

ومنذ استلام "ماسك" القيادة خسرت الشركة عدد من معلنيها بسبب مواقف المليادير الأميركي التي تهدد حرية التعبير بحسب تعبيرهم.

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وكشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، أن هذا التراجع في النمو يقابله منافسة قوية من قبل منصة Threads التي اشترك فيها 100 مليون شخص في الأسبوع الأول من إطلاقها، كما أنها سجلت بحسب الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ نحو 175 مليون مستخدم نشط شهرياً.

لكن شركة التحليلات Sensor Tower قالت إن لدى "Threads" نحو 38 مليون مستخدم نشط يومياً فقط، وإن هذا التطبيق هو الأقل استخداماً بالمقارنة مع التطبيقات الأخرى.

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