مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق السعودية

نمو أرباح "إكسترا" 72.7% إلى 106.5 مليون ريال بالربع الثاني

بلغ صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة 46.8 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أظهرت النتائج المالية التقديرية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" نمو صافي الربح بنسبة 72.69 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 106.5 مليون ريال، مقابل نحو 61.88 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 13.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل صافي ربح نحو 93.86 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، قالت "إكسترا"، إن الزيادة في صافي الربح بالربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، جاءت نتيجة لتحسن إيرادات الشركة. كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 14.3% ليصل إلى 388.6 مليون ريال مقارنة بـ 340 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

توقعات بتحقيق "إكسترا" 1.35 مليار ريال أرباحاً من طرح "تسهيل" نبض السوق خاص توقعات بتحقيق "إكسترا" 1.35 مليار ريال أرباحاً من طرح "تسهيل"

وأضافت أن ذلك على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1.8%.

فيما تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل سلبي بسبب الخسائر غير المتكررة الناتجة عن قرار الشركة بوقف خطط التوسع في مصر، وعند إزالة هذا الأثر فإن نمو صافي ربح الشركة يقدر بـ 7%.

وبلغ صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) 46.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 49.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتأثرت نتائج الربع الثاني من العام الحالي لشركة المتحدة الدولية القابضة بشكل إيجابي نتيجة لزيادة صافي الإيرادات من عقود التمويل الإسلامي وتأثرت الأرباح بشكل سلبي بسبب زيادة مصاريف مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة وارتفاع مصاريف التمويل.

وارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 37% إلى نحو 200.4 مليون ريال في النصف الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 146.12 مليون ريال في النصف الأول من 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن نتائج شركة "إكسترا" في الربع الثاني من العام الحالي، جاءت ممتازة مع تنوع في الإيرادات، وتسجيل نمو قوي بلغ 7% بعد استبعاد الخسائر غير المتكررة في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة التخارج من مصر.

وأضاف أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة مستمر في النجاح وتنويع النشاط، وتسير بشكل مناسب بشأن الأرباح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط