نمو أرباح "إكسترا" 72.7% إلى 106.5 مليون ريال بالربع الثاني

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أظهرت النتائج المالية التقديرية للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" نمو صافي الربح بنسبة 72.69 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 106.5 مليون ريال، مقابل نحو 61.88 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 13.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل صافي ربح نحو 93.86 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، قالت "إكسترا"، إن الزيادة في صافي الربح بالربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، جاءت نتيجة لتحسن إيرادات الشركة. كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 14.3% ليصل إلى 388.6 مليون ريال مقارنة بـ 340 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وأضافت أن ذلك على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1.8%.

فيما تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل سلبي بسبب الخسائر غير المتكررة الناتجة عن قرار الشركة بوقف خطط التوسع في مصر، وعند إزالة هذا الأثر فإن نمو صافي ربح الشركة يقدر بـ 7%.

وبلغ صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) 46.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 49.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتأثرت نتائج الربع الثاني من العام الحالي لشركة المتحدة الدولية القابضة بشكل إيجابي نتيجة لزيادة صافي الإيرادات من عقود التمويل الإسلامي وتأثرت الأرباح بشكل سلبي بسبب زيادة مصاريف مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة وارتفاع مصاريف التمويل.

وارتفع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 37% إلى نحو 200.4 مليون ريال في النصف الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 146.12 مليون ريال في النصف الأول من 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن نتائج شركة "إكسترا" في الربع الثاني من العام الحالي، جاءت ممتازة مع تنوع في الإيرادات، وتسجيل نمو قوي بلغ 7% بعد استبعاد الخسائر غير المتكررة في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة التخارج من مصر.

وأضاف أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة مستمر في النجاح وتنويع النشاط، وتسير بشكل مناسب بشأن الأرباح.