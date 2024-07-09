"إتش دي كوريا" لبناء السفن تفوز بطلبيات شراء 4 سفن بقيمة 357 مليون دولار
لشركات شحن في الشرق الأوسط وأستراليا
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قالت شركة "إتش دي كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية"، وهي إحدى شركات بناء السفن الرئيسية في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين إنها حصلت على إجمالي 492.5 مليار وون (357.2 مليون دولار أميركي ) لبناء أربع سفن لشركات شحن في الشرق الأوسط وأستراليا.
وأوضحت الشركة في ملف تنظيمي أن شركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة، وهي إحدى وحدات بناء السفن الثلاث التابعة لشركة إتش دي كوريا لبناء السفن ستقوم ببناء ناقلتين كبيرتين للغاز، من المقرر تسليمهما إلى شركة شحن لم تكشف عنها في الشرق الأوسط بحلول يونيو 2027.
وستقوم شركة إتش دي هيونداي ميبو ببناء ناقلتين للمنتجات لشركة شحن أسترالية لم يُذكر اسمها، ومن المتوقع أن يتم التسليم بحلول مارس 2027، وفق وكالة يونهاب للأنباء.
وحتى الآن هذا العام، حصلت شركة إتش دي كوريا لبناء السفن على طلبيات لبناء 122 سفينة بقيمة 12.9 مليار دولار، أو 95.9% من هدفها السنوي البالغ 13.5 مليار دولار.
تمتلك شركة إتش دي كوريا لبناء السفن، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة الشركات العملاقة هيونداي إتش دي لبناء السفن وتكرير النفط والآلات، ثلاث وحدات محلية تحت جناحها هي إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة، وإتش دي هيونداي ميبو، وإتش دي هيونداي سامهو.
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