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تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة "ستاربكس" بـ 7.6% إلى مليار دولار

مع تراجع مبيعاتها في المقاهي المفتوحة بنسبة 3%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة ستاربكس بـ 7.6% إلى أكثر من مليار دولار وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين.

وذكرت الشركة أن مبيعاتها في المقاهي المفتوحة تراجعت بنسبة 3% في الربع المالي الثالث وهو الانخفاض الثاني على التوالي فصليا.

وأضافت الشركة أن إنفاق رواد المطاعم في الولايات الأميركية قد ارتفع في نفس الفترة وهو ما ساهم في دعم إيرادات الشركة.

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