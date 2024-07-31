تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة "ستاربكس" بـ 7.6% إلى مليار دولار

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة ستاربكس بـ 7.6% إلى أكثر من مليار دولار وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين.
وذكرت الشركة أن مبيعاتها في المقاهي المفتوحة تراجعت بنسبة 3% في الربع المالي الثالث وهو الانخفاض الثاني على التوالي فصليا.
وأضافت الشركة أن إنفاق رواد المطاعم في الولايات الأميركية قد ارتفع في نفس الفترة وهو ما ساهم في دعم إيرادات الشركة.
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