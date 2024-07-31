قفزة لأرباح "مسك" بـ75.8% إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثاني

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ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" بنسبة 75.8%إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 12.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة 16.15% مقابل 26 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 15.74% إلى 250 مليون ريال تقريبا، مقابل 216 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي،نتيجة استمرار الطلب على منتجات الشركة وبشكل خاص في قطاع مشاريع النفط والغاز وحرص الشركة على تعزيز حصتها السوقية وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وعزت نمو أرباحها الفصلية إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح وانخفاض مصاريف التمويل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقفزت أرباح الشركة بنسبة 91.5% في النصف الأول من العام الجاري إلى 47.7 مليون ريال مقابل 24.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023،نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وكفاءة التشغيل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري نمت إيرادات الشركة بنسبة 24.55% إلى 541.2 مليون ريال مقابل 434.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة الزيادة في حجم طلبات البيع في جميع القطاعات وبشكل خاص في قطاع مشاريع النفط والغاز.