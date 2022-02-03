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سرقة 320 مليون دولار من عملة إيثر المشفرة من "Wormhole"

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عملات مشفرة

سرقة 320 مليون دولار من عملة إيثر المشفرة من "Wormhole"

تجاوزت عمليات السرقة في منصات DeFi نحو 10 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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جرى سرقة ما يوازي 320 مليون دولار من الإيثر من موقع Wormhole وهو موقع لنقل المعلومات من شبكة تشفير إلى أخرى، ما يعد رابع أكبر عملية اختراق لمواقع العملات المشفرة.

وأكدت الشركة أنه تم إصلاح الثغرة الأمنية في نظامها، ولكن العمل جار لإعادة تشغيل الشبكة.

وتجاوزت عمليات الاحتيال والسرقة في منصات DeFi لتداول العملات المشفرة، عشرة مليارات دولار العام الماضي، ما يكشف المخاطر في هذا النوع من المنصات.

يشار إلى أن أكبر عملية اختراق كانت لموقع Poly Network في أغسطس الماضي عندما تمت سرقة 610 ملايين دولار من العملات المشفرة لكن تمت إعادة النسبة الأكبر منها.

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