صدمة جديدة للعملات الرقمية.. 133 مليار دولار حصيلة الخسائر

اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر، حيث سجلت السوق خسائر أسبوعية إجمالية تجاوزت نحو 133 مليار دولار.

تأتي هذه الخسائر بعد أن طلبت 46 شركة ومؤسسات أوروبية في مجال الـ"كريبتو" من وزراء المالية في 27 دولة أوروبية تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية لصناعة العملات الرقمية المشفرة. وعلى سبيل المثال، طلبت الشركات استبعاد مشاريع التمويل اللامركزي (المحدِّد) من متطلبات التسجيل ككيانات قانونية.

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وأرسلت 46 شركة ومؤسسات أوروبية للكريبتو، خطابا إلى 27 وزير مالية في الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات الكشف عن معاملات الـ"كريبتو".

كما طلبت الشركات والمنظمات من صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي التأكد من أن لوائحهم لا تتجاوز القواعد الحالية التي تتماشى مع المعايير التي حددتها مجموعة العمل المالي.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت خلال الشهر الماضي على دفع مشروع قانون "ميكا" دون النص الذي كان من شأنه أن يحظر بشكل فعّال العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل. وقدم الاتحاد الأوروبي مشروع القانون الجديد لتنظيم جميع مصدري الكريبتو ومقدمي الخدمات في المنطقة.

على صعيد التداولات وخلال تداولات الأسبوع الأخير، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 7% خاسرة نحو 133.1 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1920.5 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 1787.4 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعاً بنسبة 4.13%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 7.2% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 38830 دولارا. فيما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 738.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت بالمركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.4%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 8% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 2873 دولارا، فيما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 346.7 مليار دولار.

واستقرت عملة "تيزر" و"يو إس دي" التي جاءت في الترتيب الثالث والخامس، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 83.18 مليار دولار، و49.49 مليار دولار.

وحلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فيما سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 2.9%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 8.7% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 389.87 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 63.6 مليار دولار.