"بيتكوين" تسجل أسوأ سلسلة خسائر منذ منتصف ديسمبر الماضي

انخفضت عملة بيتكوين لمدة أربعة أيام متتالية، لتسجل أسوأ سلسلة خسائر منذ منتصف ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك بعد تجاوزها لفترة وجيزة مستوى 49 ألف دولار ، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، على خلفية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على إدراج صناديق تداول تتبع عملة بيتكوين في الولايات المتحدة.

وبدأت الصناديق المتداولة عملية التداول في 11 يناير الجاري.

وشهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي تم إطلاقها حديثًا تدفقات إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار في أول جلستي تداول، وفقًا لمحلل "بلومبرغ" متخصص بالـ"ETFs" إريك بالتشوناس.

وبحسب منشور لبالتشوناس عبر منصة "إكس"، اطلعت عليه "العربية Business"، تم إجراء إجمالي 500 ألف صفقة على الصناديق، بإجمالي حجم تداول قدره 3.6 مليار دولار، حسب بيانات من "بلومبرغ".

يأخذ حجم التداول في الاعتبار التدفقات الخارجة والداخلة من الأموال. واقترح بالتشوناس إمكانية تعديل الأرقام بسبب المعاملات التي تنتظر التسوية المحاسبية.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 11 صندوقًا استثماريًا متداولًا لعملة بيتكوين في 10 يناير، في موافقة اعتبرها العديد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"العربية Business" بأنها تاريخية.

وتكشف البيانات أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو "ETF" الوحيد الذي شهد تدفقًا خارجيًا قدره 579 مليون دولار خلال هذه الفترة. وبعد خصم التدفقات الخارجية للصندوق، بلغ صافي إجمالي التدفقات الداخلية عبر الصناديق 819 مليون دولار.

يتماشى النشاط على الصناديق حتى الآن مع التوقعات السابقة لمحلل مؤسسة التدريب الأوروبية جيمس سيفارت، الذي يعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين يمكن أن تجتذب حوالي 10 مليارات دولار في العام الأول.