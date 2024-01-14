صناديق استثمار "بيتكوين" المتداولة تشهد تدفقات قوية في أول يومين

شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي تم إطلاقها حديثًا تدفقات إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار في أول جلستي تداول، وفقًا لمحلل "بلومبرغ" متخصص بالـ"ETFs" إريك بالتشوناس.

وبحسب منشور لبالتشوناس عبر منصة "إكس"، اطلعت عليه "العربية Business"، تم إجراء إجمالي 500 ألف صفقة على الصناديق، بإجمالي حجم تداول قدره 3.6 مليار دولار، حسب بيانات من "بلومبرغ".

LATEST: With two days in the books, the Nine Newborns have taken in +$1.4b in new cash, overwhelming $GBTC's -$579m of outflows for net total of +$819m. $IBIT now leading pack w/ half a bil, Fidelity close second tho. The newborns' $3.6b in trading volume on 500k indiv trades… pic.twitter.com/b7U5DjENaw — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 13, 2024

يأخذ حجم التداول في الاعتبار التدفقات الخارجة والداخلة من الأموال. واقترح بالتشوناس إمكانية تعديل الأرقام بسبب المعاملات التي تنتظر التسوية المحاسبية.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 11 صندوقًا استثماريًا متداولًا لعملة بيتكوين في 10 يناير، في موافقة اعتبرها العديد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"العربية Business" بأنها تاريخية.

وتكشف البيانات أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو "ETF" الوحيد الذي شهد تدفقًا خارجيًا قدره 579 مليون دولار خلال هذه الفترة. وبعد خصم التدفقات الخارجية للصندوق، بلغ صافي إجمالي التدفقات الداخلية عبر الصناديق 819 مليون دولار.

يتماشى النشاط على الصناديق حتى الآن مع التوقعات السابقة لمحلل مؤسسة التدريب الأوروبية جيمس سيفارت، الذي يعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين يمكن أن تجتذب حوالي 10 مليارات دولار في العام الأول.

وكان توقع البنك الأميركي "ستاندرد تشارترد"، في تقرير بحثي في 8 يناير 2024 اطلعت عليه "العربية Business"، تدفق ما بين 50 إلى 100 مليار دولار إلى صندوق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين. استند البنك في توقعاته (والتي كانت قبل صدور قرار موافقة الهيئة على ETF)، إلى صندوق الذهب الذي تم تداوله في الولايات المتحدة في نوفمبر 2004.

شهد صندوق Bitcoin ETF الفوري التابع لشركة "BlackRock" تدفقات بقيمة نصف مليار دولار في أول يومين. وشهد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة "Fidelity" ثاني أكبر تدفقات بقيمة 422 مليون دولار.

في اليوم الأول من التداول، تم تداول أسهم بقيمة 4.6 مليار دولار عبر جميع المنتجات، وفقًا لبيانات LSEG الصادرة يوم الخميس والتي تتتبع إجمالي نشاط التداول، بما في ذلك التدفقات الداخلة والخارجة.

ماذا يعني إدراج صندوق بيتكوين متداول في البورصة وتأثيره على العملة المشفرة؟

من المقرر أن تُحدث صناديق بيتكوين المتداولة في عام 2024 ثورة في الاستثمار التقليدي، مما يوفر بوابة لتدفق رأس المال الكبير من قطاع التمويل التقليدي الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات إلى بيتكوين، بحسب بيل تشيان، رئيس مجلس إدارة "سايفر" كابيتال.

ويقول تشيان، في تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، إن هذا التدفق للأموال المؤسسية، إلى جانب عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف (الحدث المرتقب في أبريل)، عزز سعرها تاريخيًا عن طريق تقليل العرض، مما يمهد الطريق لتحول مالي كبير.

"لا تقتصر هذه التطورات على زيادة إمكانية وصول بيتكوين إلى المستثمرين التقليديين فحسب، بل تتعلق أيضًا بدمج العملة المشفرة في التمويل السائد. مع وجود هذه العوامل، من المعقول توقع وصول عملة بيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، مما يمثل علامة بارزة في اعتمادها وقيمتها."

الصناديق تتسابق على جذب مستثمري "بيتكوين"

تتسابق شركات وصناديق على جذب مستثمري بيتكوين، حيث حدد صندوق تداول "Bitwise" للبيتكوين عمولة التداول عند 0.24% من قيمة الصفقة، فيما حدد صندوق تداول VanEck للبيتكوين عمولة التداول عند 0.25% من قيمة الصفقة.

من جانبه، حدد صندوق تداول ARK لعملة بيتكوين عمولة التداول عند 0.25% من قيمة الصفقة. بينما حدد صندوق تداول "بلاك روك" لعملة بيتكوين عمولة التداول عند 0.30% من قيمة الصفقة، في حين حدد صندوق تداول "Grayscale" للبيتكوين عمولة التداول عند 1.5% من قيمة الصفقة.