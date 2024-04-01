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عملات مشفرة

زخم متواصل للعملات المشفرة.. قيمتها السوقية تلامس 2.8 مليار دولار

مكاسب عملة "بيتكوين" تجاوزت 66% في الربع الأول من 2024

دبي - العربية.نت
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تشهد أسواق العملات المشفرة زخماً كبيراً منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي جعل بعض العملات المشفرة الأفضل أداءً من بين العديد من الأصول.

وحققت عملة "بيتكوين" في الربع الأول من 2024 ارتفاعات تجاوزت 66%، وسجلت العملة مستويات قياسية في مارس بعد اختراقها المستوى القياسي المسجل في 2021 عند 69 ألف دولار، واقتربت خلال الأسابيع الأخيرة من مستويات 74 ألف دولار.

واقتربت القيمة السوقية للعملات المشفرة من ملامسة 2.8 مليار دولار، وما زالت "بيتكوين" تهيمن على السوق بحصةٍ تصل إلى 52% من الإجمالي، فيما تليها "الإيثر" بنسبة 16% ومن ثم العملة المستقرة "USDT" عند 4%.

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وجاءت هذه الارتفاعات بالأساس ابتداءً من شهر يناير، عندما تمت الموافقة على إدراج صناديق متداولة في الأسواق الأميركية، تتبع الأسعار الفورية.

وكانت أحجام التداول على ETFs قياسية وهي الأسرع نموا في تاريخ الصناديق المتداولة، ويتزامن هذا الطلب مع اقتراب موعد عملية التنصيف في شهر أبريل الأمر الذي سيسهم في تراجع المعروض وزيادة الطلب بشكل كبير من قِبل المؤسسات.

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