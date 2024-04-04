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عملات مشفرة
عملات مشفرة
خاص

محكمة أميركية تعاقب "ملكة العملات المشفرة" بالسجن 4 سنوات

ساهمت في غسل مئات الملايين من العملات الزائفة عبر شبكة احتيال عالمية

دبي - العربية.نت
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حُكم على الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال للعملة المشفرة الزائفة OneCoin، إيرينا ديلكينسكا، بالسجن لمدة 4 سنوات بعد اعترافها بأنها ساعدت في غسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات عملية الاحتيال.

واعترفت إيرينا ديلكينسكا، 42 عاماً، بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني في تهم الاحتيال والتآمر لغسل الأموال. ورفض القاضي الجزئي الأميركي إدغاردو راموس يوم الأربعاء طلبها لتجنب السجن والعودة إلى وطنها بلغاريا لرعاية طفليها الصغيرين، بحسب "بلومبرغ".

وصفها راموس بأنها "امرأة تتمتع بذكاء عظيم وامرأة كان ينبغي أن تعرف بشكل أفضل"، كما أمر راموس ديلكينسكا بدفع 118.4 مليون دولار كتعويض. واجهت ما يصل إلى 10 سنوات خلف القضبان بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية.

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قال راموس: “كان بين يديها بالضبط ما كانت بحاجة لمعرفته حول ما تورطت فيه”. "أنا بصراحة لا أفهم ما الذي منعها من ترك المخطط قبل أن يتم إسقاطه".

ديلكينسكا هي أحدث شخص يتلقى عقوبة السجن لتورطها في OneCoin، وهو مخطط بونزي دولي بقيمة 4 مليارات دولار لم يكن لديه أي عملة مشفرة فعالة. وبدلاً من ذلك، عرضت عمولات على الأعضاء في جميع أنحاء العالم لتجنيد آخرين لشراء عملة OneCoin التي لا قيمة لها.

اختفت روجا إجناتوفا، المعروفة باسم "ملكة العملات المشفرة" والتي يُزعم أنها دبرت عملية الاحتيال، في عام 2017 عندما أصبحت منظمتها موضع شك. تمت إضافتها إلى قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر 10 هاربين مطلوبين في عام 2022.

وحُكم على كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لـ OneCoin، في سبتمبر بالسجن لمدة 20 عاماً. يستأنف غرينوود إدانته بناءً على الادعاء بأن شاهداً حكومياً ضده كذب على المنصة.

ادعى ممثلو الادعاء أنه في الفترة من عام 2014 حتى عام 2019، ساعدت ديلكينسكا مارك سكوت، محامي OneCoin المقيم في الولايات المتحدة، في غسل 400 مليون دولار من عائدات OneCoin من خلال سلسلة من صناديق الاستثمار الزائفة في جزر كايمان. سكوت هو شريك سابق لشركة Locke Lord LLP وأُدين في عام 2019 بغسل الأموال. وحُكم عليه في يناير/كانون الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات.

استشهد طلب ديلكينسكا بالتساهل بالعام الذي قضته بالفعل في الحجز في مركز احتجاز متروبوليتان الفيدرالي في بروكلين، حيث تم احتجازها منذ تسليمها من بلغاريا. قال محاميها، جون بي بوزا، إن حياتها المهنية قد خرجت عن المسار الصحيح وأنها "وقعت تحت تأثير سحر" المحتالين الذين يقفون وراء OneCoin.

وفي رسالة مكتوبة بخط اليد إلى القاضي، وصفت ديلكينسكا السجن بأنه “بوتقة من المشقة، ومكان يبدو أنه مصمم لتقويض كرامة الإنسان وروحه".

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