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ملكة الاحتيال.. قصة امرأة لهفت المليارات واختفت

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روجا إغناتوفا
روجا إغناتوفا (تلغراف)

ملكة الاحتيال.. قصة امرأة لهفت المليارات واختفت

دبي - العربية.نت

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تصدرت امرأة تعرف باسم "ملكة العملات المشفرة" قائمة أكثر 10 مطلوبين في الولايات المتحدة بعدما أضافها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

فقد زعم أن روجا إغناتوفا احتالت على الضحايا بمبالغ تصل قيمتها لـ 4 مليارات دولار في عملية احتيال بالعملة المشفرة، وفق تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

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واختفت إغناتوفا وهي مواطنة ألمانية، في عام 2017 بعد أن اكتشفت أن صديقها كان يتعاون مع تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في شركتها OneCoin.

فيما شوهدت السيدة التي تبلغ من العمر 42 عاماً، آخر مرة على متن رحلة من بلغاريا إلى اليونان، وفق التقرير.

تقديم عمولة

وبدأت القصة عندما قامت OneCoin بتقديم عمولة للمشترين إذا باعوا العملة المشفرة لأشخاص آخرين في عام 2014.

ولكن وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان الشركة عديمة القيمة وغير محمية بواسطة تقنية blockchain التي تستخدمها العملات المشفرة الأخرى.

على قائمة المطلوبين
على قائمة المطلوبين

بدوره، قال داميان ويليامز، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن عن المتهمة، إنها "حددت توقيت مخططها بشكل مثالي، مستفيدة من التكهنات المسعورة للأيام الأولى للعملات المشفرة".

8 تهم بالاحتيال

ووجهت لها ثماني تهم من بينها الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية في عام 2019 لإدارة شركة مقرها بلغاريا.

من جانبهم، واجه المحققون صعوبة في تتبع إغناتوفا لأنها كانت قادرة على الهروب بما لا يقل عن 500 مليون دولار لمساعدتها على الاختباء.

وقال مايكل دريسكول، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك: "يمكن للمال شراء الكثير من الأصدقاء، وأتصور أنها تستفيد من ذلك".

عملة مشفرة
عملة مشفرة

وزعم الخبراء أنه من المحتمل أنها غيرت مظهرها ولديها مستندات مزورة عالية الجودة، فيما عرضت مكافأة قدرها 100000 دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقالها.

يشار إلى أن إغناتوفا هي المرأة الوحيدة في قائمة العشرة الأوائل المطلوبين.

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