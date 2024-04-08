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تنصيف بيتكوين
تنصيف بيتكوين
بيتكوين

سعر بيتكوين يتخطى 72 ألف دولار مع اقتراب الموعد النهائي للتنصيف

القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت إلى 2.7 تريليون دولار

دبي - العربية.نت
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بدأ العد التنازلي للحدث الرئيسي في العملات المشفرة، والمرتبط بتنصيف مكافآت "بيتكوين" أو ما يعرف بـ "Halving"، حيث يتبقى 11 يوما وبضع ساعات حتى كتابة هذا التقرير.

التنصيف يحدث كل 4 سنوات، حيث يتم تخفيض المكافآت التي يحصل عليها معدني العملة المشفرة إلى النصف، وهو ما يعني زيادة ندرة المعروض من العملة والتي ستصل في حدها الأقصى إلى 21 مليون عملة نقدية.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت بيتكوين بصورة كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبنسبة تقترب من 4% لتصل إلى مستوى 72 ألف دولار من جديد.

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وسجلت القيمة السوقية لبيتكوين أكثر من 1.4 تريليون دولار، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً بين الأصول الأعلى قيمة في العالم خلف الفضة.

وبشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.7 تريليون دولار، نصيب بيتكوين منها يتخطى النصف، على الرغم من ارتفاع "إيثريوم" بنسبة 7% تقريباً إلى 3642 دولار.

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