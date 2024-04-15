الأسواق تترقب عملية تنصيف بيتكوين السبت المقبل

دقيقتان للقراءة

تترقب أسواق العملات المشفرة عملية التنصيف الرابعة لعملة بيتكوين، والتي من المتوقع أن تحدث يوم السبت المقبل لتقدم تحديا جديدا لشركات تعدين العملة الأهم في السوق.

وستؤدي عملية التنصيف إلى تراجع مكافآت المعدنين إلى النصف، حيث سيتم إنتاج حوالي 450 عملة بيتكوين يوميا بعد ذلك مقارنة مع 900 عملة يوميا حاليا.

تحولات جذرية في بيتكوين.. تدفقات خارجة قياسية من صناديق الاستثمار المتداولة

ومن المتوقع أن تؤدي عملية التنصيف إلى تراجع في إيرادات شركات التعدين بحوالي 10 مليارات دولار سنويا وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خروج شركات تعدين من المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف.

ويعتبر الخبراء عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين بأنها ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية بيتكوين الجديدة بنسبة 50% كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاج جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا بحلول عام 2140.

ويشير سيرجي شيليغ، كبير مسؤولي المنتجات في "Nicegram"، إلى أن عمليات التنصيف السابقة أدت تقليديًا إلى ارتفاع سعر بيتكوين، مستشهدا بالبيانات التاريخية حيث ارتفعت قيمة بيتكوين بعد عمليات التنصيف في 2012 و2016 و2020. ومع ذلك، يشير شيليغ إلى أن هذه القمم غالبًا ما يتبعها تصحيحات كبيرة في الأسعار.

وبالنظر إلى السيناريو الحالي، يلاحظ شيليغ اتجاهاً مختلفاً. يتزامن التنصيف القادم مع معنويات إيجابية في سوق العملات المشفرة، مدعومة بالحكم الأخير الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة. هذا التطور، وفقًا لتصريحات خاصة لشيليغ مع "العربية Business"، يجذب المستثمرين الحذرين ويعزز سمعة بيتكوين بما يتجاوز مجرد مخزن للقيمة. كما يتوقع استجابة أكثر توازنا في السوق، مع مكاسب ثابتة بدلا من الارتفاعات المفاجئة، حيث إن نضج المستثمرين يخفف من المضاربة.