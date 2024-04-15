اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيتكوين

الأسواق تترقب عملية تنصيف بيتكوين السبت المقبل

مكافآت معدني عملة بيتكوين ستتراجع إلى النصف في 20 أبريل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

تترقب أسواق العملات المشفرة عملية التنصيف الرابعة لعملة بيتكوين، والتي من المتوقع أن تحدث يوم السبت المقبل لتقدم تحديا جديدا لشركات تعدين العملة الأهم في السوق.

وستؤدي عملية التنصيف إلى تراجع مكافآت المعدنين إلى النصف، حيث سيتم إنتاج حوالي 450 عملة بيتكوين يوميا بعد ذلك مقارنة مع 900 عملة يوميا حاليا.

تحولات جذرية في بيتكوين.. تدفقات خارجة قياسية من صناديق الاستثمار المتداولة

ومن المتوقع أن تؤدي عملية التنصيف إلى تراجع في إيرادات شركات التعدين بحوالي 10 مليارات دولار سنويا وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خروج شركات تعدين من المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف.

ما هو تنصيف "بيتكوين"؟.. كل ما يجب معرفته عن العملية المرتقبة في أبريل المقبل أسواق المال بيتكوين ما هو تنصيف "بيتكوين"؟.. كل ما يجب معرفته عن العملية المرتقبة في أبريل المقبل

ويعتبر الخبراء عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين بأنها ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية بيتكوين الجديدة بنسبة 50% كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاج جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا بحلول عام 2140.

ويشير سيرجي شيليغ، كبير مسؤولي المنتجات في "Nicegram"، إلى أن عمليات التنصيف السابقة أدت تقليديًا إلى ارتفاع سعر بيتكوين، مستشهدا بالبيانات التاريخية حيث ارتفعت قيمة بيتكوين بعد عمليات التنصيف في 2012 و2016 و2020. ومع ذلك، يشير شيليغ إلى أن هذه القمم غالبًا ما يتبعها تصحيحات كبيرة في الأسعار.

وبالنظر إلى السيناريو الحالي، يلاحظ شيليغ اتجاهاً مختلفاً. يتزامن التنصيف القادم مع معنويات إيجابية في سوق العملات المشفرة، مدعومة بالحكم الأخير الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة. هذا التطور، وفقًا لتصريحات خاصة لشيليغ مع "العربية Business"، يجذب المستثمرين الحذرين ويعزز سمعة بيتكوين بما يتجاوز مجرد مخزن للقيمة. كما يتوقع استجابة أكثر توازنا في السوق، مع مكاسب ثابتة بدلا من الارتفاعات المفاجئة، حيث إن نضج المستثمرين يخفف من المضاربة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة مرضى غسيل الكلى شمالي غزة العربية ترصد معاناة مرضى غسيل الكلى شمالي غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط