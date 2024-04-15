هونغ كونغ توافق مبدئياً على إطلاق صناديق متداولة فورية للبيتكوين والإيثريوم

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أعطت هونغ كونغ موافقات مبدئية لبعض شركات إدارة الأصول لإطلاق صناديق متداولة فورية لعملتي بيتكوين والإيثريوم.

وأعلنت كل من "تشاينا أسيت مانجمنت - China Asset Management" و"هارفست غلوبال إنفستمنتس-Harvest Global Investments" بالإضافة إلى شركتي "هاشكي كابيتال HashKey Capital "و "بوسيرا أسيت مانجمنت -Bosera Asset Management "، عن الحصول على موافقة مبدئية على إطلاق صناديق للعملتين.

وتتنافس هونغ كونغ مع مدن أخرى بما فيها سنغافورة ودبي لترسيخ نفسها كمركز لشركات الأصول الرقمية، حيث أطلقت المدينة في يونيو الماضي إطارا تنظيميا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وتترقب الأسواق عملية التنصيف الرابعة للبيتكوين التي من المتوقع أن تحدث يوم السبت المقبل في تحد جديد لشركات تعدين العملة الأهم في السوق.

وستؤدي عملية التنصيف إلى تراجع مكافآت المعدنين إلى النصف، حيث سيتم إنتاج نحو 450 عملة بتكوين يوميا بعد ذلك مقارنة مع 900 عملة يوميا حاليا.

ومن المتوقع أن تؤدي العملية إلى تراجع في إيرادات شركات التعدين بنحو 10 مليارات دولار سنويا وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خروج شركات تعدين من المنافسة لارتفاع التكاليف.

وقال شريك مؤسس في شركة كوين مينا، طلال الطباع، إن انخفاض بتكوين بنسبة 8% يوم السبت كان بسبب المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن رد الفعل الأولي للمستثمرين دائما بيع الأصول للحصول على الدولار وهذا الأمر لم يتغير بعد.

وذكر في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق المالية الأميركية ما زالت أكبر وأهم سوق في العالم، مشيرا إلى سوق دبي المالي وسوق كندا كان بهما صناديق مؤشرات متداولة ETFS للعملات المشفرة قبل أن تفتح "بلاك روك" و"فيدالتي" وغيرها من المحافظ الأميركية الضخمة ولم يظهر أي تأثير ملحوظ لصناديق المؤشرات هذه سواء ما كان موجودا على السوق المالي في دبي أو على ناسداك دبي.

وتوقع أن يكون إطلاق صناديق متداولة فورية لعملتي البتكوين والإيثريوم في هونغ كونغ أثرا مبدئيا، لكنه لن يكون بنفس أثر السوق الأميركية، وقال إن بيتكوين تتمتع بسياسة نقدية منتظمة ومحددة بشكل مسبق.