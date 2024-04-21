استقرار سعر "بيتكوين" بعد إتمام عملية التنصيف الرابعة في تاريخها

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استقر سعر عملة بيتكوين عند حاجز 65 ألف دولار وذلك بعد يوم من إتمام عملية التنصيف الرابعة في تاريخها.

ويتوقع المحللون أن يشكل التنصيف دافعا إيجابيا لسعر "بيتكوين" في ظل ارتفاع الطلب عليها خاصة من مؤسسات الاستثمار الدولية.

ودخلت في 20 من أبريل الجاري عملية تنصيف عملة بيتكوين حيز التنفيذ بنجاح للمرة الرابعة في تاريخها، وتخفض هذه العملية المكافآت الممنوحة لمعدنّي "بيتكوين" إلى النصف بهدف الحفاظ على استقرار العملة مع تراجع المعروض منها واستمرار الطلب.

كانت المكافآت في عام 2009 تصل إلى 50 عملة بيتكوين أما مع دخول التنصيف يوم أمس فأصبحت المكافآت اليوم للمعدنين عند 3.25 عملة.

وستكون شركات التعدين تحت المراقبة حيث ستتعرض لضغوط كبيرة بسبب تراجع مكافأتها.

الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع

وصرح الرئيس لأكبر شركة تعدين وهي "Marathon Digital" في وقت سابق أن شركات التعدين صغيرة الحجم ستقفل أبوابها بسبب عدم مقدرتها على تعدين العملة في ظل تراجع المكافآت.

ويرى أن الشركة ستكون في مكان جيد للاستحواذ على الشركات الأخرى.

من جانبه، قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، في مقابلة مع "العربية Business"، إن المعدنين هم الأكثر تأثرا من تنصيف بيتكوين لأن شركات التعدين تصرف كهرباء مقابل الحصول على عائد من "بيتكوين"، لكنه انخفض حالياً إلى 450 بيتكوين توزع على كل المعدنين في العالم بدلا من 900 بيتكوين في السابق.

وأوضح الطباع، أن سعر عملة بيتكوين عند التنصيف في 2012 بلغ 12.5 دولار، وعند التنصيف في 2016 كان 638 دولار، وفي 2020 كان 8400 دولار، ومع التنصيف أمس كان السعر 64 ألف دولار، ولذلك يكون الأداء إيجابي مع التنصيف، لأنه يؤثر في العرض.

وقال إن هناك عوامل أخرى تؤثر على الطلب حاليا منها صناديق تداول تتبع بيتكوين، متوقعاً زيادة الأسعار في السنة القادمة.