بعد عملية التنصيف.. هل يجب الاستثمار في بيتكوين؟

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تستمر عملة بيتكوين في الظهور كأصل رقمي مقنع يتمتع بمزايا قصيرة المدى وأفكار قيمة على المدى الطويل. على الرغم من أن سعرها يحوم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، إلا أن هناك عدة أسباب تجعل الوقت مناسبًا للاستثمار في بيتكوين في عام 2024.

على المدى القصير، عززت التطورات الأخيرة مكانة بيتكوين في العالم المالي. لقد كان قرار الموافقة صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية بمثابة تغيير في قواعد اللعبة، حيث عزز طابع الشرعية الاهتمام من قبل المستثمرين وتحديدا الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الأجيال الشابة مثل جيل الألفية والجيل Z اهتمامًا متزايدًا بالعملات المشفرة. ومن المفترض أن يساهم هذا بشكل أكبر في زيادة اعتماد بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وبالنظر إلى الأساسيات طويلة المدى، يصبح عرض قيمة بيتكوين أكثر وضوحًا. أحد العوامل الأكثر إلحاحا هو استمرار تضخم العملات الورقية، مدفوعا من قبل البنوك المركزية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصادات وإدارة أرصدة الديون السيادية المتزايدة باستمرار.

ومع تزايد وضوح هذا الاتجاه، سيقدر المستثمرون بشكل متزايد العرض المحدود للبيتكوين البالغ 21 مليون عملة ودورها كتحوط من التضخم ومخزن للقيمة. علاوة على ذلك، فإن السمات الأساسية التي تتمتع بها عملة بيتكوين باعتبارها الأصول اللامركزية الأكثر قدرة وثباتًا وأمانًا في العالم، ينبغي أن تمنحها قوة هائلة للبقاء لعقود قادمة.

وبالنظر إلى هذه العوامل، تظل قضية الاستثمار في بيتكوين ذات أهمية كبيرة، خاصة بالنسبة للمستثمرين ذوي الآفاق طويلة المدى. في حين أن تقلبات السوق قصيرة المدى قد تسبب عدم اليقين، فإن أساسيات العملة المشفرة تظل قوية، مما يجعلها أصلًا مرنًا للحفاظ على الثروة والنمو على المدى الطويل.

ونفذت شبكة بيتكوين في 19 من أبريل عملية التنصيف الرابعة في تاريخها عبر خفض الحوافز الممنوحة لمعدني بيتكوين إلى النصف، وبالتالي خفض مكافآت التعدين من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.

من المقرر أن تحقق عملة بيتكوين المزيد من المكاسب في الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لكبار محللي العملات المشفرة لبنك ستاندرد تشارترد.

قال جيفري كندريك، رئيس أبحاث النقد الأجنبي والغرب والأصول الرقمية في بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، إنه يتوقع ارتفاع عملة بيتكوين إلى 150 ألف دولار لكل عملة، ووصول الإيثريوم إلى 8000 دولار بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض بالنصف مقارنة بالتوقعات السابقة في وقت سابق من هذا العام.