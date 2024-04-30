هونغ كونغ تطلق أول صناديق استثمار متداولة لـ"بيتكوين" و"إيثر" في آسيا

1 دقيقة للقراءة

أطلقت هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، 6 صناديق تداول فورية للبيتكوين والإيثريوم - لتصبح الأولى في آسيا التي توفر للمستثمرين الأفراد القدرة على تداول العملات المشفرة بالأسعار الفورية.

تم إصدار صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة من قبل 3 شركات صينية - China Asset Management، وBosera Asset Management، وHarvest Global Investments - في بورصة هونغ كونغ.

وافقت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) على مقدمي صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة قبل أسبوعين.

ارتفعت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية من ChinaAMC وBosera HashKey وHarvest بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة، لكنها تخلت بعد ذلك عن بعض المكاسب لتتداول أعلى بنحو 1.5%. تم تداول صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة للإيثر فوق 1% في الصباح، لكنها انخفضت إلى المنطقة السلبية بحلول وقت متأخر بعد الظهر.

تم تداول عملة بيتكوين بسعر 63,218 دولارًا في الساعة 3:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بينما تم تداول عملة إيثر عند 3,159 دولارًا، وفقًا لبيانات "Coin Metrics" التي اطلعت عليها "العربية Business".

تعد هونغ كونغ واحدة من أولى الدول في العالم التي وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة للإيثر. في شهر يناير، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تغييرات للسماح بإنشاء صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة، لكنها لم توافق بعد على صندوق استثمار متداول للإيثر.

تسمح صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة للمستثمرين بالتعرض لحركة أسعار الأصول الأساسية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل مباشرة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إيجابية بالنسبة لأسواق هونغ كونغ.