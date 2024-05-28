بورصة تشفير تنقل بيتكوين بـ 7 مليارات دولار إلى محفظة مجهولة

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يقال إن المليارات من عملة بيتكوين تعود إلى بورصة العملات المشفرة المنهارة Mt.Gox، وقد تم نقلها إلى محفظة غير معروفة.

انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 2% اليوم الثلاثاء بعد أن قامت المحافظ التي تم تصنيفها على أنها تابعة لبورصة العملات المشفرة المنهارة "Mt.Gox" بنقل 107,547 بيتكوين بقيمة 7.3 مليار دولار تقريباً إلى محفظة غير معروفة - مع وصول المزيد من المعاملات كل ساعة.

وتأتي هذه الخطوة قبل خطة بورصة العملات المشفرة البائدة لإعادة ممتلكات بيتكوين إلى الدائنين قبل أكتوبر.

ونشر حساب Whale Alert لتتبع سلاسل الكتل على منصة "X" التحركات في عدد من التغريدات بتاريخ 28 مايو، مشيراً إلى 6 معاملات على السلسلة تتراوح بين 3999 بيتكوين و32499 بيتكوين في غضون ساعات.

واستعرض مستكشف بلوكتشين "Arkham Intelligence" المعاملات من الساعة 1:41 صباحاً حتى 4:46 صباحاً بتوقيت غرينتش، بما في ذلك التحويلات من محافظ Mt.Gox الباردة المتعددة، مع قيام معظمها بنقل 2000 بيتكوين في المرة الواحدة.

أشارت جميع المعاملات إلى عنوان واحد غير مسمى يحتوي على 107,547 بيتكوين بقيمة 7.29 مليار دولار تقريباً في وقت كتابة هذا التقرير.

وانخفضت عملة بيتكوين بحوالي 2% في أعقاب تحريك Mt.Gox للبيتكوين، ويتم تداول العملة المشفرة الآن بسعر 67232 دولاراً مقارنة بـ 69374 دولاراً أميركياً في وقت التحويل الأول، وفقاً لموقع CoinMarketCap.

في الشهر الماضي، حذر محللو K33 Research من أن تحرك عملة بيتكوين التي تعود إلى عصر Mt.Gox من شأنه أن "يخيف السوق" ويضغط على أسعار العملة المشفرة.

إن ما يزيد عن 9.4 مليار دولار من عملة بيتكوين مستحقة لبعض دائني Mt.Gox البالغ عددهم 127000 والذين انتظروا استعادتها لأكثر من 10 سنوات بعد انهيار البورصة في عام 2014 بعد عدة عمليات اختراق لم يلاحظها أحد.

الموعد النهائي للسداد لشركة Mt.Gox هو 31 أكتوبر، وقد بدأ الوصي عليها في الاتصال بالدائنين في يناير لتأكيد هويتهم وتبادل الحسابات للسداد.