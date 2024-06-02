حملة دونالد ترامب تبدأ قبول التبرعات بالبيتكوين

1 دقيقة للقراءة

بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبول مدفوعات شبكة " Bitcoin Lightning" مقابل تبرعات لحملته الانتخابية وفق مجلة "بيتكوين ماجازين - bitcoin magazine".

وقد عقدت حملة ترامب شراكة مع" OpenNode"، وهي شركة توفر البنية التحتية للبيتكوين، لتسهيل هذه التبرعات.

يذكر أن ترامب أكد في نهاية الأسبوع الماضي، على تعزيز بيئة صديقة للبيتكوين في الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده يجب أن تكون رائدة في هذا المجال وقد تجذب هذه الخطوة أصوات أكثر من 50 مليون شخص من المتحمسين والمستثمرين للعملات المشفرة في البلاد.

في المقابل، استخدم الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حق النقض ضد التشريع المؤيد للبيتكوين والذي كان سيسمح للشركات المالية الخاضعة للتنظيم الدقيق بالتعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.