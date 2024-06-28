لماذا بدأت "بيتكوين" مشواراً جديداً للهبوط؟

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سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" أدنى مستوى لها منذ نحو شهرين، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات الكثيرين عن السبب وراء هذا الانخفاض، وما إذا كان الاتجاه العام لحركة "بيتكوين" سيظل هابطاً.

وبحسب بيانات منصة (CoinGecko) التي اطلعت عليها "العربية نت" فقد هبطت عملة البيتكوين خلال تداولات الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ الثاني من مايو الماضي، بعد أن أثرت مجموعة من عوامل ضغط البيع عليها، حيث تم تداول عملة البيتكوين عند مستوى 60 ألفاً و871 دولاراً أميركياً.

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وانخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بأكثر من 10% حتى الآن هذا الشهر، ومع ذلك فلا تزال مرتفعة جداً مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي، حيث تسجل ارتفاعاً بنسبة 100% تقريباً خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وفي المقابل فان "بيتكوين" لا تزال منخفضة بنسبة تزيد عن 17% عن أعلى مستوى قياسي لها وهو 73 ألفاً و798 دولاراً والذي تم تسجيله في منتصف مارس الماضي.

وانخفضت العملات المشفرة الأخرى، مثل إيثريوم وسولانا بنسبة 0.6% و0.2% على التوالي خلال تداولات الخميس.

وقالت تقارير إخبارية نشرتها وسائل الاعلام البريطانية إن الأصول الرقمية فشلت في الارتباط بمؤشرات الأسهم، التي ظلت مزدهرة هذا الأسبوع، حيث أغلق مؤشر (S&P500) وناسداك المركب على ارتفاع في نهاية التداول يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر السوق فخلال الأسبوع الماضي ظهرت عدة عوامل أدت إلى زيادة ضغط البيع على عملة البيتكوين، ومن بينها إعلان بورصة (Mt.Gox) أن دائنيها سيبدأون في تلقي مدفوعات يبلغ مجموعها حوالي 142 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، بدءاً من يوليو، أي خلال أيام من الان.

ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن احتمال أن يبدأ هؤلاء الدائنون في التخلص من عملات البيتكوين المعاد توزيعها حديثاً في البورصات بعد الانتظار لأكثر من عقد من الزمن لاستلامها.

ويوم الثلاثاء الماضي أظهر تحليل أجرته شركة (Arkham Intelligence) أن الحكومة الألمانية حولت مؤخراً 24 مليون دولار من عملة البيتكوين المصادرة إلى بورصات العملات المشفرة. ونشأت تحويلات البيتكوين هذه من محفظة متصلة بمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، ويسود الاعتقاد بأنها مرتبطة بمصادرة تمت في عام 2013 لما يقرب من 50 ألف بيتكوين من موقع على الإنترنت لقرصنة الأفلام.