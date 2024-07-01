انتعاش كبير لبيتكوين.. ومحللون يتوقعون اصطدامها بمستوى التعادل 65 ألف دولار

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بينما تتطلع عملة بيتكوين إلى التعافي من خسارة يونيو، تلوح في الأفق تحديات جديدة، حيث تشير بيانات "onchain" إلى مقاومة محتملة عند 65000 دولار.

تم تداول العملة المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية أعلى بنسبة 2.3% تقريباً عند 62700 دولار حتى كتابة هذه السطور، وكانت قد ارتفعت إلى مستوى 63200 دولار خلال اليوم. وتتطلع إلى استعادة بعض التوازن بعد إنهاء يونيو بخسارة بنسبة 7%. حدث انخفاض شهر يونيو، والذي عكس الاتجاه الصعودي لشهر مايو، بشكل أساسي بسبب عمليات بيع عمال المناجم والمخاوف من أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة تمثل رهانات مراجحة غير اتجاهية بدلاً من الرهانات الصعودية الصريحة، وفقاً لما ذكره موقع "Coin Desk"، واطلعت عليه "العربية Business".

والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض دفع الأسعار إلى ما دون أساس التكلفة الإجمالية الذي يتم تتبعه على نطاق واسع لحاملي بيتكوين على المدى القصير، أو المحافظ التي تخزن التكلفة لمدة 155 يوماً أو أقل. وكان أساس التكلفة الإجمالية لحاملي بيتكوين على المدى القصير هو 65000 دولار، وفقاً لمصدر البيانات LookIntoBitcoin. وتعتبر شركات تحليلات Onchain أن السعر المحقق هو أساس التكلفة الإجمالية، مما يعكس متوسط السعر الذي تم به إنفاق العملات المعدنية آخر مرة على السلسلة.

بمعنى آخر، يواجه حاملو العملة المشفرة على المدى القصير الآن خسائر أو يحتفظون بمراكزهم في المنطقة الحمراء وقد يحاولون الخروج من السوق بخسارة أو تعادل، مما قد يزيد من ضغط البيع بالقرب من 65000 دولار.

قال محللون في Blockware Intelligence: "انخفض سعر عملة بيتكوين إلى ما دون أساس التكلفة الإجمالية لحامليها على المدى القصير للمرة الأولى منذ أغسطس 2023. وعلى المدى القصير، يجب أن نتوقع بعض المقاومة حول مستوى 65000 دولار تقريباً عندما يتطلع المضاربون في السوق إلى الخروج من مراكزهم عند مستوى التعادل".

وأضاف المحللون: "في الصيف الماضي، عندما فقدت بيتكوين مستوى الدعم عند [السعر المحقق]، تم تداول السعر بشكل جانبي لمدة شهرين آخرين قبل أن ينفجر أخيراً مرة أخرى".

وفي الوقت نفسه، يتم تحفيز محافظ حاملي العملة المشفرة على المدى الطويل بقوة للحفاظ على مخزون عملاتهم المعدنية أو تعزيزه حيث أن متوسط تكلفتها أقل من 20000 دولار، وفقاً لـ LookIntoBitcoin. متوسط التكلفة أقل بنسبة 70% تقريباً من سعر السوق السائد لـ بيتكوين.

علاوة على ذلك، قد يبدو تراجع سعر بيتكوين بنسبة 15% من أعلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 73500 دولار في مارس أمراً كبيراً بالنسبة لمستثمر السوق التقليدي، ولكنه تصحيح طبيعي للسوق الصاعدة لحاملي العملات المشفرة على المدى الطويل.