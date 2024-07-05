"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر

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هبطت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر يوم الجمعة، وانخفضت إلى ما دون مستويات الدعم الفني حيث توقع المتداولون خروج كميات كبيرة من البيتكوين المفقودة منذ فترة طويلة من البورصة اليابانية المعطلة، وبيع المزيد من قبل المضاربين الذين تأثرت معنوياتهم بالتقلبات.

وانخفض سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 8% إلى 53523 دولاراً، وهو أقل من مستوى الدعم على الرسم البياني البالغ نحو 55000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير/شباط، وفق "رويترز".

وخسرت العملة نحو 12% حتى الآن، هذا الأسبوع، رغم ارتفاع العديد من الأصول الحساسة للمخاطر التي تميل إلى تتبعها، مثل مؤشر "ناسداك"، وفقا لـ"الشرق الاوسط".

وتراجعت عملة إيثريوم، بنسبة 9%، إلى 2841 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين.

وأفادت وسائل الإعلام بأن منصة "إم تي جوكس"، المنصة الرائدة عالمياً للعملات المشفرة، قبل انهيارها قبل عقد من الزمان، قد تبدأ في إعادة عملات بيتكوين إلى الدائنين، الذين يُنظر إليهم على أنهم بائعون محتملون، لأن قيمة العملة كانت بضع مئات من الدولارات فقط في عام 2014.

وقال محلل السوق لدى "آي جي"، توني سيكامور: "لا يزال ضغط البيع مرتبطاً ببيع الدائنين من منصة (إم تي جوكس) الفاشلة".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن التسارع نحو الانخفاض يوحي بأن السوق تحاول استباق تدفقات الدائنين".

كما أشار المحللون إلى المخاوف بشأن إمكانية استبدال جو بايدن كمرشح رئاسي للديمقراطيين بشخص أقل تأييداً للعملات المشفرة، بعد أدائه المتذبذب في المناظرة مع منافسه المرشح دونالد ترمب.

وحققت عملة بيتكوين بداية قوية هذا العام، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، مما دفعها إلى مستوى قياسي بلغ 73803 دولارات، في منتصف مارس/آذار. ومع ذلك، فقد عانت منذ ذلك الحين.