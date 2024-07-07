"بيتكوين" تعود للتداول فوق 57 ألف دولار بعد خسائر قوية الأسبوع الماضي

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قلص سوق التشفير خسائره التي تعرض لها خلال نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قامت منصة "MT. GOX" بتحويل مئات الملايين من عملة بيتكوين لمقرضيها.
وكانت عملة "بيتكوين" قد تراجعت بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى مستويات 53 ألف دولار وذلك للمرة الأولى في 5 أشهر بسبب مخاوف من عمليات بيع للعملة قامت بها كل من الحكومة الألمانية والأميركية بالإضافة إلى دائني منصة "إم تي جوكس".
وأعلنت المنصة اليابانية المتعثرة أنها ستقوم بدفع ما يصل إلى 9 مليارات دولار من عملات "بيتكوين" إلى مقرضيها ومستثمريها بعد 10 أعوام على انهيار المنصة نتيجة عملية اختراق لمحافظها.
وحققت عملة بيتكوين بداية قوية هذا العام، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، مما دفعها إلى مستوى قياسي بلغ 73803 دولارات، في منتصف مارس/آذار. ومع ذلك، فقد عانت منذ ذلك الحين.
وقال المدير الشريك في "X-Pay" د. محمد عبد المطلب، أن بيتكوين واصلت الصعود لأرقام قياسية، والتراجع دون هذه المستويات كان متوقعا وطبيعيا.
وأضاف "بعض المعدنين خرجوا من السوق بسبب عدم كفاءة المنصات التابعة له، حيث يقومون ببيع ما لديهم من بيتكوين، ومن غير المتوقع أن تتراجع إلى ما دون 45 ألف دولار".
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