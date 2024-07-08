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بيتكوين

تراجع سعر عملة بيتكوين 5% ومخاوف من استمرار الخسائر

تزايد المخاوف بشأن ضغوط بيع من مقرضي منصة Mt. Gox

دبي - العربية.نت
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تراجعت عملة بيتكوين مرة أخرى وبنسبة 5% صباح اليوم الاثنين لتتداول عند مستويات 55 ألف دولار مع تزايد المخاوف بشأن ضغوط بيع من مقرضي منصة Mt. Gox.

كما تراجعت عملات مشفرة أخرى من النطاق الأول مثل إيثر وXRP بسبب مبيعات متوقعة للحكومة الألمانية لعملة بيتكوين وحالة عدم اليقين الخاصة بالانتخابات في أوروبا بشأن المستقبل الاقتصادي الفرنسي بعد الانتخابات.

وحققت عملة بيتكوين بداية قوية هذا العام، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، مما دفعها إلى مستوى قياسي بلغ 73803 دولارات، في منتصف مارس/آذار. ومع ذلك، فقد عانت منذ ذلك الحين.

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وقال المدير الشريك في "X-Pay" د. محمد عبد المطلب، أن بيتكوين واصلت الصعود لأرقام قياسية، والتراجع دون هذه المستويات كان متوقعا وطبيعيا.

وأضاف "بعض المعدنين خرجوا من السوق بسبب عدم كفاءة المنصات التابعة له، حيث يقومون ببيع ما لديهم من بيتكوين، ومن غير المتوقع أن تتراجع إلى ما دون 45 ألف دولار".

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