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سرقة عملات مشفرة
تعبيرية عن سرقة عملات مشفرة
عملات مشفرة

سرقات العملات المشفرة تتضاعف خلال النصف الأول من 2024

كان الهجوم على البورصة اليابانية DMM Bitcoin هو الأكبر في عام 2024

دبي - العربية.نت
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تضاعفت قيمة العملات المشفرة المسروقة من خلال عمليات الاختراق واستغلال الشبكات لتصل إلى 1.38 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً لشركة استخبارات سلاسل الكتل "TRM".

وشكلت خمس هجمات كبيرة 70% من إجمالي العملات المشفرة المسروقة. وكما حدث في عام 2023 وسنوات أخرى، شكل عدد صغير من الهجمات غالبية الأموال المسروقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ومع ذلك، لا يزال حجم العملات المشفرة المنهوبة هذا العام أقل مما يقرب من 2 مليار دولار التي تمت سرقتها في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وهو العام القياسي لسرقة العملات المشفرة.

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مثل هذا العام، ارتفعت أسعار العملات المشفرة إلى مستويات قياسية في النصف الثاني من عام 2021. وقالت TRM إن الأسعار المرتفعة من المحتمل أن تساهم في زيادة أحجام سرقة العملات المشفرة.

كانت أفضل الطرق التي سرق بها المتسللون العملات المشفرة هي الوصول غير المصرح به إلى المفاتيح الخاصة والرموز الأولية، وهي سلاسل أرقام مشفرة تسمح للشخص بالوصول إلى محفظة العملات المشفرة.

وسرق أكبر هجوم حتى الآن في عام 2024 ما يزيد عن 300 مليون دولار من عملات بيتكوين، وأكثر من 4500 رمز مميز، من بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin. ولا يزال سبب الهجوم مجهولا.

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