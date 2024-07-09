باعت 24 ألف بيتكوين.. ألمانيا تثير ذعر مستثمري العملات المشفرة

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أظهرت بيانات البلوك تشين قيام الحكومة الألمانية ببيع 24 ألف عملة بيتكوين منذ منتصف الشهر الماضي بعد بيعها 16 ألف عملة يوم أمس، وهو ما أثار ذعر مستثمري العملات المشفرة.

لا تزال الحكومة الألمانية تحتفظ بحوالي 24 ألف عملة بقيمة 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل نصف حيازة مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا الناجمة عن مصادرة حوالي 50 ألف عملة من مشغلي موقع Movie2k.to.

ومنذ أسابيع، باعت الحكومة الألمانية بيتكوين بمئات الملايين من الدولارات، وكان ذلك عاملاً رئيسيًا وراء البيع المكثف للعملة المشفرة.

في الشهر الماضي، بدأت الحكومة الألمانية في بيع بيتكوين من محفظة تديرها الشرطة الجنائية الفيدرالية في البلاد، والتي يشار إليها محليًا باسم Bundeskriminalamt، أو BKA.

في الأسبوع الماضي، باعت الحكومة 3000 بيتكوين إضافية بقيمة 172 مليون دولار تقريبًا. ثم في يوم الاثنين، باعت الشرطة الألمانية 2739 بيتكوين أخرى، أو بما قيمته 155 مليون دولار من العملة المشفرة.

بالتزامن مع هذه المبيعات، شهد سعر بيتكوين انخفاضًا كبيرًا. هبطت العملة إلى ما دون 55000 دولار يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2024، وفقًا لبيانات "CoinGecko".

في وقت ما من اليوم، فقدت سوق العملات المشفرة بالكامل أكثر من 170 مليار دولار من القيمة السوقية المجمعة في فترة 24 ساعة، وفقًا لبيانات "CoinGecko".

لا تعد مبيعات بيتكوين في ألمانيا هي الشاغل الوحيد لمستثمري العملات المشفرة. كانت العملة المشفرة أيضًا تحت ضغط من صرف مليارات الدولارات من العملة الرقمية من بورصة بيتكوين المنهارة Mt.Gox - التي أفلست في عام 2014 - للدائنين.

على صعيد آخر، سجلت الاستثمارات الداخلة على صناديق تداول عملة بيتكوين في الولايات المتحدة يوم أمس 295 مليون دولار مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع.

من المحتمل أن تؤدي هذه الأحداث إلى زيادة ضغط البيع عبر سوق العملات المشفرة. انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 17% خلال 30 يوماً ويتم تداولها حالياً عند حوالي 57000 دولار، وفقاً لبيانات "CoinGecko".