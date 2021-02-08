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مصر.. عجز الميزان التجاري يتراجع 4.7% لـ3.3 مليار دولار

اقتصاد مصر مناسبة
انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 11.2%
اقتصاد مصر

مصر.. عجز الميزان التجاري يتراجع 4.7% لـ3.3 مليار دولار

انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 11.2% ليبلغ 2.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي

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القاهرة - العربية.نت

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كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ 3.3 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار الشهر ذاته من العام السابق بنسبة انخفاض 4.7%.

وفي بيان، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 11.2% ليبلغ 2.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 2.5 مليار دولار الشهر ذاته من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 40.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 4.6%، والبترول الخام بنسبة 38.8%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال الفترة المذكورة مقابل مثيلتها خلال فترة المقارنة وأهمها (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.4%، سجاد وكليم بنسبة 35.7%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3%، أثاث بنسبة 21.3%.

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وأشار جهاز الإحصاء إلى تراجع قيمـة الواردات بنسبة 7.4% لتبلغ 5.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 5.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 20.2%، قمح بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.5%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق عليه وأهمها سيارات ركوب بنسبة 57.5 %، لحوم بنسبة 2.5%، زيوت مكررة بنسبة 33.9%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 30.1%.

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