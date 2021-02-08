مصر.. عجز الميزان التجاري يتراجع 4.7% لـ3.3 مليار دولار
انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 11.2% ليبلغ 2.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي
كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر الماضي ليبلغ 3.3 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار الشهر ذاته من العام السابق بنسبة انخفاض 4.7%.
وفي بيان، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 11.2% ليبلغ 2.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 2.5 مليار دولار الشهر ذاته من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 40.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 4.6%، والبترول الخام بنسبة 38.8%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%.
وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال الفترة المذكورة مقابل مثيلتها خلال فترة المقارنة وأهمها (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.4%، سجاد وكليم بنسبة 35.7%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3%، أثاث بنسبة 21.3%.
وأشار جهاز الإحصاء إلى تراجع قيمـة الواردات بنسبة 7.4% لتبلغ 5.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 5.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 20.2%، قمح بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.5%.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق عليه وأهمها سيارات ركوب بنسبة 57.5 %، لحوم بنسبة 2.5%، زيوت مكررة بنسبة 33.9%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 30.1%.