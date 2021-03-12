ماليزيا تبيع صكوكاً بـ 4 مليارات رنجيت

قال البنك المركزي الماليزي اليوم الجمعة إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية بقيمة أربعة مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 3.561%.

وفي ديسمبر الماضي، باعت ماليزيا سندات حكومية إسلامية بـ4 مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986 %.

وكان وزير مالية ماليزيا قد قال في يونيو الماضي، إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي حتى إذا بلغ 3 مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.

واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.