أسعار النفط تقفز.. وسفينة الحاويات عالقة في قناة السويس

أكدت هيئة قناة السويس في مصر أنها حولت مسار الإبحار إلى المجرى القديم بعد جنوح سفينة حاويات بنمية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة انتظام الملاحة في المسار القديم، فيما تتابع فرق الإنقاذ العمل على تعويم السفينة العملاقة.

وكانت سفينة الحاويات Ever Given المملوكة لشركة Evergreen وطولها 400 متر قد جنحت بسبب الرياح القوية ما تسبب بتكدس عشرات السفن التي تحاول اجتياز الممر المائي المهم بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ويمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية عبر تلك القناة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 5% لأسعار بعد جنوح السفينة رغم تأكيد إدارة القناة باستمرار الحركة الملاحية. وتأثرت حوالي 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل نفط بسبب الإغلاق في قناة السويس وهو ما انعكس بمكاسب على أسعار الخام.

بدورها قالت الشركة التي تتبع لها السفينة العالقة في السويس، إنه لا خسائر أو أضرار في الحمولة، وإن سبب الحادث ليس فنياً أو هندسياً، وإن "السفينة ما زالت عالقة".

مصدر ملاحي قال أيضا إن أول سفينة بعد الحادثة تعبر قناة السويس في منطقة الإسماعيلية.

وتعمل قاطرات جر وحفارات على إعادة تعويم ناقلة حاويات عملاقة سدت قناة السويس، التي تعتبر من أكثر الممرات المائية نشاطاً في العالم.

ويقول مالكو السفينة التي يبلغ طولها 400 متر إنها جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة بعد أن تعرضت لرياح شديدة.

وقالت السلطات المصرية إنها أعادت فتح القناة القديمة من أجل تحويل الحركة إليها، وسط مخاوف من بقاء القناة مغلقة لأيام.

وأدى الحادث إلى تشكل طابور طويل من السفن على الممر المائي، وهو ما منع العشرات من السفن من المرور.

كان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم، عن مواصلة وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

يذكر أن الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.