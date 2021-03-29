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بايدن سيكشف خطة الـ 3 تريليونات دولار بهذا الموعد

جو بايدن
جو بايدن
اقتصاد أميركا

بايدن سيكشف خطة الـ 3 تريليونات دولار بهذا الموعد

مسؤول أميركي: أسعار الفائدة لن تظل منخفضة لمصلحة الحكومة الاتحادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين الاثنين إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأربعاء الخطوط العريضة لخطته لإعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة، ولديه خطة لتمويلها تمويلا كاملا. تُقدّر تكلفة الخطة بنحو 3 تريليونات دولار. وقالت ساكي "الرئيس لديه خطة لإصلاح البنية التحتية لبلدنا، ولديه خطة لتمويلها".

بدوره قال كريستوفر ووالر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأميركي إن مجلس الاحتياطي لن يغير مسار سياسته لأسعار الفائدة أو مشترياته من السندات للمساعدة في تمويل عجز متزايد للحكومة الاتحادية.

وأبلغ ووالر ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي أن الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي "سيذعن لضغوط للابقاء على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة في خدمة الدين والحفاظ على مشتريات الأصول للمساعدة في تمويل الحكومة الاتحادية... هو اعتقاد خاطئ".

وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي قرب الصفر ومواصلة مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار إلى أن يصبح التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كاملا بشكل أكبر.

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