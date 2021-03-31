.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأردن.. الاقتصاد ينكمش 1.6% بالربع الرابع

اقتصاد الأردن مناسبة
انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6%
اقتصاد الأردن

الأردن.. الاقتصاد ينكمش 1.6% بالربع الرابع

مقارنة مع انكماش 2.2% في الربع الذي سبقه

متابع الغاء المتابعة

عمان – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6% مقارنة مع انكماش 2.2% في الربع الذي سبقه.

وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6% ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5%.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".

وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم
صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد