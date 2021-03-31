الأردن.. الاقتصاد ينكمش 1.6% بالربع الرابع

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6% مقارنة مع انكماش 2.2% في الربع الذي سبقه.

وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6% ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5%.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".



وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.