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مراسل العربية: السعودية والعراق توقعان 5 اتفاقيات

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

مراسل العربية: السعودية والعراق توقعان 5 اتفاقيات

بحضور الأمير محمد بن سلمان والكاظمي

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العربية.نت

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قال مراسل العربية إن السعودية والعراق قد وقعا 5 اتفاقيات، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية، حيث عقدا جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

كما ضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

الكاظمي خلال جلسة المباحثات
الكاظمي خلال جلسة المباحثات

وقال الكاظمي عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

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