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السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يتابع نموه في مارس

اقتصاد السعودية مناسبة
الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي
اقتصاد السعودية

السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يتابع نموه في مارس

سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 53.3 نقطة

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دبي - العربية.نت

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تابع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه في شهر مارس، وإن كان النمو شهد بعض التباطؤ بتأثير تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة .

حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 53.3 نقطة في مارس، متراجعاً من 53.9 نقطة في فبراير ومن أعلى مستوى سجله في يناير عند 57.1 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضا على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.

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إلى ذلك، قال مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" هُمام هاشم، اليوم الاثنين، إن عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019.

وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً بنسبة 254% مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.

واحتلت منطقة الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة، حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ 1211 منشأة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة، وبلغ عددها 1050 منشأة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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